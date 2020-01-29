В Севастополе отметили 200-летие открытия Антарктиды

На плацу Константиновского равелина состоялся торжественный митинг, посвященный открытию 6-го материка Антарктиды, состоялся . В мероприятии приняли участие представители руководства города, Черноморского флота, Севастопольского морского собрания, Русского географического общества, юнармейцы и учащиеся Севастопольской детской флотилии им. Адмирала Кузнецова.

Двести лет назад под командованием адмирала Михаила Петровича Лазарева в Антарктический поход пошел шлюп «Мирный». По словам вице-губенатора Ольги Тимофеевой потомкам очень важно знать о великих открытиях прошлого и о тех, кто их совершал.

Митинг завершился возложением цветов к братской могиле защитников батареи, после чего со стены Константиновского равелина дали залп в честь первооткрывателей Антарктиды.

В музейно-выставочном комплексе «Константиновская батарея» открыли фотовыставку «Аристократы морей», она будет работать до 15 марта 2020 года.

Первая русская антарктическая экспедиция, совершенная на двух шлюпах, завершилась полным успехом. Под командованием Беллинсгаузена находился шлюп «Восток», а Лазарева – шлюп «Мирный», численность команды достигала 190 человек. Общая протяжённость маршрута составила более сорока девяти тысяч морских миль. К берегам Антарктиды команда подходила 9 раз. Во время экспедиции было обнаружено и названо 29 островов в высоких южных широтах и тропиках.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)