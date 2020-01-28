Школьники приняли участие в акции «Засветись, Севастополь!»

Севастопольские школьники устроили флешмоб в рамках акции «Засветись, Севастополь!».

Они нашили световозвращающие элементы на верхнюю одежду и продемонстрировали В рамках общегородского декадника «Засветись, Севастополь!» школьники вместе с родителями нашили световозвращающие полоски на верхнюю одежду и продемонстрировали свою видимость в тематическом танце.

Юные танцоры в свете фар патрульных автомобилей и под звуки зажигательных музыкальных композиций смогли погрузить прохожих и гостей мероприятия в незабываемую атмосферу творчества и дорожной безопасности. Танцевальный флешмоб длился около пяти минут.

Завершился флешмоб общим фотографированием школьников, их родителей и автоинспекторов с уникальным хештегом #ЗасветисьСевастополь, который был выполнен из световозвращающей ленты.

По материалам пресс-службы УМВД России по г. Севастополю (и фото)