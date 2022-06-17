Житель Севастополя неоднократно насиловал свою 15-летнюю племянницу

В пьяном виде

В Севастополе осудили местного жителя, обвиняемого в изнасиловании 15-летней девочки и избиении незнакомого ему мужчины, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

«Мужчина неоднократно в марте-июне 2021 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь совместно с 15-летней племянницей в домовладении на Северной стороне г. Севастополя, применял к ней насилие, насиловал ее и совершал иные действия сексуального характера», — сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Также летом прошлого года ночью в пьяном виде он начал конфликтовать с незнакомым мужчиной и избил его до потери сознания.

Задержанный заключен под стражу.

Судом, с учетом не отбытого мужчиной наказания по предыдущему приговору (вождение в пьяном виде), назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 11 лет и 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничение свободы на срок 1,6 лет.

Также он лишен права работать с несовершеннолетними детьми в течение 12 лет и заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 5 месяцев 20 дней.

Напомним, житель Советского района Крыма приговорен к 20 годам колонии за половые преступления в отношении 10-летней падчерицы.

Ольга Сурикова