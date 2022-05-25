Жители села в Севастополе получили дорогу только в фотоотчете чиновников

На самом деле грунтовку как размывало дождем, так и размывает

Жители села Павловка годами ждали ремонта дороги в переулке Лебединый, писали даже письмо президенту, но дождались нового асфальта только в отчетах чиновников.

Грунтовку в переулке постоянно размывают дожди, там часто застревают машины, а пешком пройти вообще невозможно. После многочисленных писем в правительство города в середине мая сельчанин получил ответ от дептранса, в котором говорилось, что дорогу привели в порядок, говорится в сюжете телеканала «НТС».

«Мне присылают фотоотчет – удивительный фотоотчет, что дорогу по переулку Лебединый отремонтировали. Дороги, как видите, нет. Как это может быть? И фотографии. На фотографиях совершенно другие места: одно место – село Орлиное, одно место – где-то рядом там, и одно место там, где они, возможно, сыпали», — рассказал журналистам житель села Дмитрий Смирнов.

В официальном ответе, предоставленном сельчанином, говорится, что в IVквартале прошлого года севастопольским Автодором дорога в переулке Лебединый была приведена в нормативное состояние. В приложении прикреплены фотографии, часть из которых, по мнению сельчан, не имеет отношения к указанному переулку.

Местные жители снова направили запрос в правительство. Теперь они хотят узнать, куда ушли бюджетные деньги, предназначенные на ремонт их дороги.

Ольга Сурикова