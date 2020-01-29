В Севастополе отремонтируют бассейны при детских поликлиниках

В Севастополе есть два бассейна для реабилитационных занятий: при «Городской больнице №5 – «Центра охраны здоровья матери и ребенка», и при детской поликлинике №2 на ул. Юмашева, в Гагаринском районе. Их планируют отремонтировать до конца 2020 года.

С детьми в новых бассейнах будут работать врачи-неврологи и врачи-ортопеды. С апреля в городской больнице № 5 будет работать врач-реабилитолог, который сейчас проходит обучение.

Также в Севастополе будут проводиться процедуры кинезотерапии — одного из этапов реабилитации.

По словам главного врача ГБУЗС «Городская больница №5 – «Центр охраны здоровья матери и ребенка» Елены Большаковой под воздействием теплой воды и специального комплекса упражнений регенерируются функции мышц, связок, костей и суставов. Кинезотерапия помогает детям при повышенном мышечном тонусе и при гипотонии.

В Севастополе по официальным данным более 1500 детей с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в кинезотерапии.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)