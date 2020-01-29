Компания МТС отменила повышение тарифов для туристов

Оператор мобильной связи МТС отказался от повышения тарифов для людей,гостей крымского полуострова. Компания приняла решение не повышать стоимость услуг связи в несколько раз для гостей и

жителей полуострова, имеющих сим-карты, купленные на материке.

Компания МТС приняла решение сохранить тарифы на опции «Домашний пакет Россия» и «Домашний пакет Россия +», которые бы перестали действовать в Севастополе и Крыму с 30 января. Гостям полуострова пришлось был платить по 50 рублей в день за связь, что могло бы отрицательно сказаться на туристической привлекательности региона.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик подчеркнул, что держит на особом контроле вопрос тарифов сотовой связи для жителей Севастополя и Крыма.

Летом 2019 года депутат обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить законность повышения тарифов сотовой связи для жителей Крымского полуострова, которое было анонсировано компанией МТС. Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации был установлен мораторий на повышение тарифов на услуги связи в Крыму и

Севастополе до решения технических вопросов обеспечения этих регионов бесперебойной

связью в роуминге.

По материалам пресс-службы Д. Белика

Фото: polilong.ru