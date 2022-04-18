В Севастополе планируют оптимизировать прививочные пункты

В том числе, мобильный на Нахимова

В Севастополе госпитализация заболевших коронавирусной инфекцией держится на определенном уровне, нет и увеличения количества вызовов скорой помощи. Об этом 18 апреля сообщил вице-губернатор Александр Кулагин.

Он отметил, что сейчас развернуто 255 коек для ковид-пациентов, из них занято 225. На амбулаторное лечение находится около 290 человек.

На уточняющий вопрос губернатора Михаила Развожаева о темпах вакцинации, Кулагин отметил, что все пункты работают, но горожане вяло приходят на ревакцинацию.

При обсуждении данной ситуации было принято решение пересмотреть необходимость существования такого количества пунктов, в том числе мобильных, для вакцинации от коронавируса.

Также было уточнено, что в городе пока сохраняется масочный режим.

Ольга Сурикова