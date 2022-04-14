В Севастополе с 20 апреля завершается отопительный сезон

Развожаев не исключил пересмотр решения в понедельник

Правительство Севастополя, сегодня, 14 апреля, приняло решение о завершении в городе отопительного сезона с 20 апреля.

Глава департамента горхоза Евгений Горлов доложил, что решение принято на основании мониторинга погодных условий. Уже несколько дней сохраняется среднесуточная температура +8.

«Сейчас температура ниже 6 градусов не опускается ночью, температура днем выше. Сейчас осадки, немного прохладно кажется, а так температурный режим соответствует требованиям законодательства», — заявил глава горхоза.

Он уточнил, что в ближайшие дни начнутся работы по прекращению подачи тепла.

Напомним, отопительный сезон в Севастополе был начат с 18 октября.

Ольга Сурикова