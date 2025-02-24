В Правительстве продолжают решать вопрос энергоснабжения Фиолента

Для снижения нагрузки на сети привезли 10 дополнительных резервных источников питания суммарной мощностью больше 6 мегаватт. Организована постоянная заправка ДГУ топливом.

Круглосуточно дежурят восстановительные и ремонтные бригады. Массовых отключений света не наблюдается.

Некоторые СНТ ввели собственные графики отключений света.

Сейчас разработан комплексный план перспективного развития электросетевого хозяйства в Севастополе:

— Инвестиционная программа «102 ПЭС» Минобороны России предусматривает реконструкцию кабельных и воздушных линий, а также реконструкцию комплектной трансформаторной подстанции;

— Запланирована замена энергопринимающих устройств на интеллектуальные приборы учета для исключения превышения допустимых значений нагрузки;

— Специально созданная рабочая группа продолжает замерять минимальное и максимальное потребление электроэнергии на жилые объекты в СТ на Фиоленте. Это помогает выявить слабые места в работе сети и случаи фактического превышения потребления электроэнергии;

— Севтехнадзор продолжает разъяснительную работу с председателями СНТ по вопросам надежного электроснабжения и нормативной эксплуатации электросетей.

Срок строительства трансформаторной подстанции 110/6 кВ «Фиолент» и воздушно-кабельной линии 110 кВ, которые включены в государственную программу соцэкономразвития на 2028-2030 годы, планируется перенести на более ранний срок: 2025-2026 годы.

В 2026 году в рамках инвестиционной программы «Севастопольэнерго» предусматривается строительство двух разгрузочных KTП в районе Юхариной балки, что улучшит пропускную способность в районе Фиолента.

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