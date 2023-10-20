В Севастополе отменят шесть автобусных маршрутов

Дептранс Севастополя завершил формирование новой схемы маршрутной сети общественного транспорта. Ее презентация прошла вчера, 19 сентября, в «Точке кипения» СевГУ на набережной Корнилова.

В новой схеме предлагается отменить автобусные маршруты: 17, 20, 44, 34, 113 и 137.

Есть и позитивные новости: на пригородных маршрутах введут городской тариф — 30 рублей при наличном расчете и 24 — по карте ЕГКС.

Также останутся маршруты №№ 14, 107, 109, 112, 102, 92, 94.

Напомним, ранее сообщалось, что новая маршрутная сеть будет действовать с 1 ноября 2024 года.