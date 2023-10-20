Судьба газопровода через Севастопольскую бухту оказалась под вопросом

Министерство обороны РФ отсудило у города участок земли между Карантинной и Катерными улицами на берегу Карантинной бухты, где на сегодняшний момент ведется строительство инфраструктуры для прокладки газопровода через Севастопольскую бухту.

Об этом пишет издание ForPost.

В ответе на запрос изданию департамент капитального строительства отметил, что рассчитывает оспорить данное судебное решение в апелляционном суде.

Газопровод строится в рамках госпрограммы по развитию Крыма и Севастополя и, по мнению департамента, «является жизненно важным для города федерального значения Севастополя».

Остроту ситуации добавляет и тот факт, что на данном участке земли находится дикий пляж «Скалки», который очень любят жители города.

Дарья Тимофеева

Фото: sevastopol.su