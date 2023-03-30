В Севастополе могут отменить около 20 маршрутов общественного траснпорта

В Севастополе прошло расширенное заседание постоянного комитета Заксобрания по городскому хозяйству. Обсуждался вопрос изменения транспортной сети города.

Как отметил и.о. директора Департамента транспорта Станислав Таматаев, на данный момент дептранс создал проект, который обсуждается органами власти. В апреле-мае этот проект будет обнародован и предложен на общественное обсуждение. Сейчас граждане могут направлять предложения или обращаться за информацией в любое муниципальное образование. В каждом из них есть закрепленный человек, который ответит на все вопросы о будущей транспортной сети или примет предложения.

Новая маршрутная сеть будет действовать с 1 ноября 2024 года.

«Наше отраслевое виденье: на сегодня существует 128 маршрутов, из них 11 с нерегулируемыми маршрутами, остальные с регулируемыми. Речь идет только о наземном транспорте. Предлагается изменение 15 маршрутов, добавление 6 маршрутов и отмена 20. При этом, когда мы отменяем маршрут, мы предлагаем некую альтернативу, увеличиваем дублирующие маршруты», — дал общий комментарий грядущих перемен Таматаев.

Он добавил, что сейчас в городе большое количество маршрутов дублируют друг друга. И проблема при этом не только в экономической составляющей, но и в безопасности пассажиров -возникает сложная дорожная ситуация.

Ольга Сурикова