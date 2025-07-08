В Севастополе открывают новый проезд на пляж «Хрустальный» из-за аварийных причалов

Новый проезд протяжённостью 72 метра построен вблизи Морского гидрофизического института в районе пляжа «Хрустальный». Дорога выполнена с асфальтобетонным покрытием, оборудована бордюрами и дорожной разметкой.

Как сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев, новое движение организовано в связи с перекрытием существующего проезда на набережную Адмирала Клокачева, который проходит по причалам №156 и 157. По результатам технического освидетельствования, выполненного специализированной организацией, причалы признаны аварийными. Для снижения нагрузки на них движение транспорта будет исключено.

«В настоящее время мы ведём работу по поиску источников финансирования для восстановления причалов и планируем приступить к проектно-изыскательским и строительно-монтажным работам», — добавил Таматаев.

Открытие нового проезда запланировано на 9 июля. В этот же день движение автомобильного транспорта по старым причалам будет перекрыто. Для пешеходов проход останется открытым. Новая дорога будет доступна резидентам и лицам, осуществляющим хозяйственную деятельность в районе пляжа «Хрустальный».

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Дмитрий Островский

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