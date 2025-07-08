Экс-пресс-секретарь Овсянникова теперь в Чувашии

Григорий Буйлов, занимавший должность пресс-секретаря губернатора Севастополя в 2017–2019 годах, назначен руководителем управления пресс-службы и информации администрации главы Чувашской Республики. Об этом сообщил действующий глава региона Олег Николаев.

Буйлов прибыл в Севастополь в 2016 году вместе с Дмитрием Овсянниковым, при котором работал ранее в Минпромторге. Первоначально был назначен заместителем директора департамента внутренней политики правительства города, позже возглавил департамент общественных коммуникаций, а в декабре 2017 года стал пресс-секретарём губернатора.

В круг его обязанностей входила координация информационной политики главы города, взаимодействие с журналистами, организация пресс-мероприятий и распространение официальных комментариев.

Период его работы в Севастополе совпал с острым политико-информационным противостоянием между губернатором и группой депутатов во главе с Алексеем Чалым. В этот период велась активная борьба за контроль над городскими СМИ, сопровождавшаяся сокращением финансирования некоторых медиа и переформатированием их структуры.

Глава Чувашии охарактеризовал его как специалиста с большим опытом, прошедшего путь от региональной журналистики до федеральных структур.

Дмитрий Островский

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