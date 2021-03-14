У Развожаева появится новый пресс-секретарь

Введена новая должность

В аппарате губернатора Севастополя Михаила Развожаева новое назначение. На должность пресс-секретаря назначена Татьяна Баева.

Как сообщают местные Telegram-каналы, ранее она была пресс-секретарем губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина (с февраля 2014 года до досрочной отставки в 2017 году). «Когда Кошин перебрался в Минкавказа, Баева перешла на работу в корпорацию «Курорты Северного Кавказа». Ну а до этого – разные стадии северной закалки, от арктических проектов и полярных экспедиций до госслужбы», – пишут альтернативные СМИ.

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Отметим, ранее глава Севастополя Михаил Развожаев обходился без пресс-секретаря.

Ольга Сурикова