В Севастополе открылся новый парк у мыса Фиолент

При России дикий ухабистый пустырь и склон возле монастыря на Фиоленте стал одним из самых красивых парков в Севастополе. Это место пользуется любовью, как среди местных, так и туристов. Фотографии, сделанные здесь, не перепутаешь с другими: резкие горные обрывы, бирюзовое море, уходящее за горизонт, и невероятной красоты пляжи.

Парк у Свято-Георгиевского монастыря открылся после реконструкции 1 февраля 2019 года. Площадь его территории составила порядка 3,6 га. Создание новой зоны отдыха Севастополя длилось около года.

Стоимость контракта составила 227 млн рублей.

Одного из живописнейших мест паломнического туризма в Севастополе полностью изменило облик. На месте, где всегда были буераки и каменистые пустоши, появились аккуратные дорожки и газоны, высажены деревья, установлены скамьи и беседки. Произведена замена всех коммуникаций, построена въездная арка с изображением Георгия-Победоносца, а также стеклянный павильон для чаепитий и видовая площадка для отдыха.

На территории оборудована стоянка на 55 мест, в том числе для маломобильных групп граждан.

При этом, удалось сохранить непередаваемую атмосферу этого места. Теперь видно, что в красоту этого места сделали свой вклад и природа, и люди.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: Анна Корнилова