18 марта в центре города будет бесплатная парковка

В праздничный день, 18 марта, в центре города будет организована бесплатная парковка.

Ранее бесплатная парковка была только по субботам и воскресеньям.

Теперь же в центре города можно припарковаться бесплатно в нерабочие праздничные дни: 1, 2, 7 января, 23 февраля, 8, 18 марта, 1, 9 мая, 12, 14 июня и 4 ноября.

В остальные дни платная парковка сохраняется:

— на центральном кольце стоимость парковки составляет 35 рублей в час с 8 до 20 часов, в ночное время и по выходным парковка бесплатная;

— в Балаклаве парковка стоит 50 рублей в час: с 1 мая по 30 сентября — с 8 до 22 часов, с 1 октября по 30 апреля — с 8 до 20 часов. По ночам парковка бесплатная.