В Севастополе открыли новое отделение для пациентов с COVID-19

Лечение в нем проходят уже 38 человек

Городская больница № 4 развернула на базе пансионата «Лазурь» стационар, предназначенный для лечения жителей Севастополя от короновирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Учреждение сможет одновременно принять 105 больных.

В администрации больницы сообщили, что помещения полностью переоборудованы для работы с пациентами. Отделение обеспечено всеми необходимыми препаратами, средствами защиты, сформирован штат медицинского персонала, организовано питание пациентов и медработников.

По состоянию на 2 января в отделении находятся 38 человек.

С учётом развёртывания нового стационара общий коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19 и сопутствующими патологиями составляет 1165 коек. Медицинскую помощь больным оказывают в городской инфекционной больнице, городской больнице № 9, городской больнице № 1 и отделении, организованном на базе пансионата «Изумруд».

Напомним, в Севастополе перед Новым годом открылся новый корпус инфекционной больницы. Он построен в рекордные сроки и будет специализироваться на лечении людей с C0VID-19