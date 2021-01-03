В Севастополе от коронавируса скончались два человека за сутки

Сначала пандемии умерли 245 человек

По состоянию на утро 3 января зарегистрированы 85 новых случаев заболевания COVID-19.

74 человека выписаны после выздоровления. Скончались два человека в возрасте 65 и 79 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 7017 человек. В настоящий момент выздоровели 6496 человек, 245 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 154 человека с подтверждённым COVID-19. В отделениях, для лечения лёгких форм – 153 и 48 человек соответственно.

Под наблюдением находится 641 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.