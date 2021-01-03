В Севастополе за Новый год произошло 25 пожаров

Пожарные реагировали оперативно

О том, какая обстановка сложилась в регионе в первые дни зимних торжеств и каким было реагирование сил Главного управления МЧС России по городу Севастополю, рассказывает начальник Центра управления в кризисных ситуациях чрезвычайного ведомства Сергей Куртуков

В пресс-службе ведомства рассказали, что сейчас в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности населения экстренные службы города функционируют в режиме повышенной готовности.

«В период, охватывающий оба дня активных праздничных мероприятий – ночь 31 декабря и сутки 1 января – метеорологическая обстановка в регионе была благоприятной. В предстоящие дни погодных угроз также не ожидается. Чрезвычайных ситуаций и социально значимых происшествий в Севастополе не зарегистрировано.

Подразделения Главного управления и гарнизона 33 раза реагировали на оперативные события. В том числе ликвидировали 25 пожаров. Сложных, крупных пожаров, как и пожаров в жилье, к счастью, не случилось. Погибших, пострадавших нет», – отметили в пресс-службе.

Пожары, ликвидированные севастопольскими огнеборцами в ночь 31 декабря и днём 1 января, имели малую площадь. Горели трава и мусор на открытых территориях, контейнерных площадках. На каждое такое происшествие подразделения МЧС реагировали оперативно, устраняя возгорания на ранних стадиях.

«На водных объектах, в горнолесной местности, на автодорогах региона обошлось без происшествий. На контроле Главного управления две туристические группы.

Также Сергей Куртуков отметил, что в Новогоднюю ночь в больницы Севастополя пациенты с травмами, полученными вследствие неосторожного обращения с пиротехническими изделиями, не обращались.

«В целом Севастополь встретил Новый год спокойно, без серьёзных происшествий. Чтобы праздники и дальше не омрачали никакие нежелательные ситуации, соблюдайте правила безопасности! Берегите себя и своих близких!» – подвел он итог.

Напомним, в Севастополе 31 декабря начался пожар в частном доме по улице Нефёдова. Сотрудники МЧС присвоили ему высший ранг опасности