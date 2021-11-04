Путин у памятника Примирению поздравляет с Днем народного единства

Выбрали «место силы»

Сегодня, 4 ноября, в День народного единства, в Севастополе пребывает президент России Владимир Путин.

В рамках своей программы визиты он посетил мемориал, посвященный 100-летию окончания Гражданской войны и возложил к нему цветы.

После этого планируется, что глава государства выступит с поздравлением с Днем народного единства, где для него подготовили трибуну.

Отметим, что сегодня на сайте Кремля еще не появилось поздравления Путина с этим общегосударственным праздником.

Присутствующий у мемориала 100-летию окончания Гражданской войны помощник президента Владимир Мединский заявил, что россиянам пора прекратить разногласия в вопросе противостояния белых и красных.

«И мне кажется, что этот памятник, а это первый памятник противоборствующим сторонам, наверное, на территории всего постсоветского союза, в этом отношении очень символично. Ничего такого раньше сделано не было. И конечно, место, которое было выбрано, действительно место силы. Сам гений места работает за идею перевернуть страницу. И не надо говорить «примириться» – перевернуть страницу. Подвести черту и сделать из этого правильные выводы – нет ничего страшнее гражданской войны», – сказал Мединский журналистам, передает Крыминформ.

Также у президента сегодня по плану встреча по видеосвязи с президентом Беларуси Александром Лукашенко в рамках заседания Высшего совета Союзного государства. В заседании также примут участие премьеры Беларуси и России, главы палат парламентов стран и госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

На заседании планируется утвердить пакет интеграционных документов «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы». Он включает 28 отраслевых союзных программ, обновленную Военную доктрину и Концепцию миграционной политики Союзного государства.

Ольга Сурикова

Фото: Крыминформ