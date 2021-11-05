В Крыму не будут продлеваться нерабочие дни до 14 ноября

Аксенов не воспользовался правом продления

В Крыму 8 ноября жители вернутся к привычному рабочему режиму в условиях антикоронавирусных ограничений. Об этом глава республики Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале.

«Режим нерабочих дней в Республике Крым после 7 ноября продлен не будет. При этом продолжают действовать ранее введенные ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции», – написал Аксенов.

Он еще раз призвал жителей соблюдать все правила безопасности и «не затягивать с вакцинацией».

Напомним, в России дни с 30 октября по 7 ноября были объявлены нерабочими с сохранением заработной платы. В Севастополе еще не принято решение относительно быть следующей неделей рабочей или нет.

Ольга Сурикова