В Севастополе открыли Академию хореографии

24 декабря в Севастополе торжественно открыли Академию хореографии, также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с фондом Сергея Полунина.

Пока здание строится, начинающие балерины начинающие балерины будут заниматься в одном из спортивных центров города.

В церемонии открытия участвовали глава Севастополя Михаил Развожаев, руководитель Академии Сергей Полунин, начальник Главного управления культуры Николай Краснолицкий, ректор СевГУ Владимир Нечаев.

На вступительных экзаменах в академию был большой ажиотаж. Сергей Полунин будет дополнительно, кроме бюджетных мест, обучать 11 ребят за средства своего фонда.

В ходе церемонии между Академией хореографии и Благотворительным фондом поддержки и развития искусств Сергея Полунина заключено соглашение о сотрудничестве.

Сергей Полунин выразил благодарность главе Севастополя за поддержку и внимание, оказанное академии. Он рассказал, что развивает свой фонд помощи детям и поддержки искусств, чтобы дать возможность талантливым детям получать образование, двигаться вперед и развиваться.

Севастопольская государственная академия хореографии станет частью масштабного культурно-образовательного и музейного комплекса, который будет возведен на Мысе Хрустальный.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)