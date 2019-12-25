В Херсонесе откроется выставка «Светлый праздник Рождества»

25 декабря музей-заповедник «Херсонес Таврический» приглашает жителей и гостей Севастополя на открытие выставки «Светлый праздник Рождества: от сердца к сердцу».

Открытие состоится в 14:00 в Малом зале Византийской экспозиции. Мероприятие приурочено к празднованию Рождества Христова и 150-летия первой почтовой открытки.

На выставке будет представлена коллекция открыток историка, члена общественной организации «Исторический клуб «Севастополь Таврический» В. Н. Прокопенкова.

Первые, привычные нам, рождественские открытки были созданы в XVIII веке, а их прототипом являлись средневековые гравюры и литографии на библейские темы, которые вручались адресатам накануне Рождества. В Россию они попали из-за рубежа в конце XIX века, а через некоторое время отечественные издатели наладили собственное производство праздничных карточек, которое позже перенял от Царской России Советский Союз.

Выставка будет проходить в Малом зале Византийской экспозиции до 25 января 2020 года с

09:00 до 17:00.

Стоимость билетов: взрослый – 100 рублей, детский — 50 рублей.

В день открытия вход на выставку – бесплатный.

Фото: www.pinterest.ca