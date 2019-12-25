Севастопольцев призывают использовать эко-сумки вместо пакетов

Севастопольская региональная общественная организация «Севастопольские мамы» приглашает горожан принять участие в новом эко-проекте «Вам пакет? Спасибо, нет!», который стартует в 2020 году при поддержке городского Управления по делам молодежи и спорта.

Активисты движения призывают граждан использовать вместо пластиковых пакетов использовать для переноски продуктов эко-сумки.

Пластиковый пакет используется человеком 10-15 минут, а после, выброшенный за ненадобностью, разлагается в природе до 1000 лет.

Уже в марте «Севастопольские мамы» начнут раздавать текстильные эко-сумки из экологически чистого волокна, всего их будет 500 штук.

По словам координатора проекта Валерии Сагайдаковой использование эко-сумки в повседневной жизни

– это реальный способ для каждого человека внести вклад в сохранение окружающей среды. Во многих странах мира уже вводят ограничения или полный запрет на использование пластика.

По материалам пресс-службы СРОО «Севастопольские мамы» (и фото)