В Севастополе открылась выставка «Краски жизни»

В офисе Севастопольского отделения ЛДПР в рамках социального проекта прошла вдохновляющая выставка «Краски жизни» севастопольской художницы Елены Галушко.

Елена — не только художник, но мама троих детей, севастополец в четвертом поколении. Ее путь к живописи начался в период декретного отпуска, когда, окруженная заботами о семье, она почувствовала сильную тягу к творчеству. Именно тогда открылся ее художественный дар. Как оказалось, творческое начало передалось Елене по наследству: ее прабабушка писала картины и сочиняла стихи, оставив в роду искру вдохновения, которая вновь вспыхнула в нашем времени.

Особое место в творчестве Елены занимает морская тематика. Вдохновленная великими мастерами — Айвазовским и Куинджи — Елена находит свой собственный язык выражения, наполненный любовью к природе.