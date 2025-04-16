Севастополь простился с гвардии ефрейтором Алексеем Яблонским

Сегодня в Севастополе состоялись проводы наводчика, гвардии ефрейтора Алексея Александровича Яблонского. Он героически погиб при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции.

Алексей Яблонский родился в поселке Черноморское Евпаторийского района, однако почти всю жизнь прожил в Севастополе. Окончил школу №57, затем университет имени В.И. Вернадского, получив высшее образование в области физической культуры и спорта. С детства увлекался футболом, добился успехов на городском и республиканском уровне, защищал флаг футбольного клуба «Севастополь», а также выступал за команды Симферополя и Ялты. После завершения карьеры футболиста стал тренером и передавал свой опыт молодым спортсменам.

В 2025 году Алексей Яблонский принял решение подписать контракт с Министерством обороны России и проходил службу в составе одного из подразделений воздушно-десантных войск. Он проявил себя как ответственный и отважный боец, снискав уважение среди товарищей.

Алексей Яблонский погиб при освобождении Курской области, выполняя боевую задачу. Севастополь простился с военнослужащим, разделяя боль утраты с его родными и близкими.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города