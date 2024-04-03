«Новый Херсонес» готов на 60%

Военные строители отчитались о готовности историко-археологического парка «Херсонес Таврический» почти на 2\3.

«На объекте задействовано 630 человек и 12 единиц техники. Готовность – 60%. Здесь будут созданы не только музейные пространства, но и научные лаборатории. Сейчас ведем отделочные работы, монтаж инженерных сетей, кровли и фасада, приступили к благоустройству территории», – рассказал военный строитель Владимир Шустров.

В рамках второго этапа строительства проектом предусмотрены свыше 10 зданий и сооружений: молодежные центры, Музеи Крыма и Христианства, амфитеатр, ремесленные и гончарные мастерские, а также Музей Античности и Византии (24 173 м²).

В будущем парке высадят 26 000 зеленых насаждений, в том числе несколько видов можжевельника, плакучие ивы, туи, кедр, кипарс, голубая ель, сирень, клены, магнолии, кизильник, барбарис. Сдача объекта запланирована на 2024 год. Всего парк включает 70 объектов.

Напомним, музей-заповедник «Херсонес Таврический» переедет в новые здания историко-археологического парка, а строения, которые музейщики занимают сейчас передадут монастырю. Об этом «Севкору» сообщили в пресс-службе музея-заповедника. Переезд запланирован на лето 2024 года.