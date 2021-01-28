Первую медаль им. Даши Севастопольской вручат медсестре Пелагее Мазуровой

В Севастополе учредили медаль с денежной премией

В Севастополе в течение года будет награждаться 20 человек медалью им. Даши Севастопольской. Такое решение было принято сегодня на заседании правительства города.

Вместе с медалью будет выдаваться денежная премия.

«Выплата 150 тыс. рублей будет производиться вместе с вручением медали. Указом определено, что в год мы награждаем до 20 человек. Годовой лимит – 3 млн рублей. Средства предусмотрены бюджетом города», – отметила и. о. директора департамента аппарата губернатора и правительства Севастополя Ангела Войтенко, передает пресс-служба правительства города.

Во время заседания Михаил Развожаев продемонстрировал экземпляр медали.

«Медаль уже в Севастополе. Можем вручать нашим достойным севастопольцам. Было принято решение, что медаль №1 будет вручена нашей медсестре Пелагее Мазуровой, которая погибла, я прям так говорю, в борьбе с COVID-19. Прошу в кратчайшие сроки вручить ее родственникам», – сказал Михаил Развожаев.

При этом глава города предложит вручать медаль по мере поступления предложений, а не раз в год, к профессиональному празднику медиков. Первые предложения Развожаев готов уже рассмотреть.

В частности, ранее горожане предлагали наградить такой медалью известного севастопольского врач-педиатра Сергея Евгеньевича Устинова, который работал в детской поликлинике на улице Ленина, 20. Он скончался он коронавируса 10 января.

Отметим, Даша Севастопольская (настоящее имя Дарья Михайлова) – одна из первых военных сестёр милосердия, героиня обороны Севастополя в Крымскую войну 1853—1856 гг.

Во время военных действий, она, не имея медицинского образования, в числе первых женщин оказывала помощь раненым и больным защитникам Севастополя. На свои средства она оборудовала первый походный перевязочный пункт.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Ольга Сурикова