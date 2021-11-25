В Севастополе от коронавируса за сутки умерли 13 человек

Смертность не снижается
В Севастополе по состоянию на 25 ноября зарегистрированы 279 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.
681 человек выписан после выздоровления.
Умерли 13 человек в возрасте от 45 до 95 лет.
По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 47 594 человека.
В настоящий момент выздоровели 42 247 человек, 1 635 умерли.
Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.
Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».
Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.
В Севастополе на утро 25 ноября сделали прививку от коронавируса 234 135 человек. Второй этап вакцинации прошли 202 640 жителей региона.
Правительство РФ определило, что к 1 декабря коллективный иммунитет жителей регионов должен достичь 80% от численности взрослого населения.
В Севастополе 80% взрослого населения – это примерно 328 тысяч человек.
В формировании коллективного иммунитета участвуют и те, кто привился, и те, кто переболел.
Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 25 ноября поступило более 274 тысячи доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.