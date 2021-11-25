Молодой сибиряк шиковал в Севастополе за фальшивые деньги

У него изъяты были и наркотики

В Севастополе задержан 25-летний житель Новосибирской области по подозрению в серийном сбыте фальшивых купюр и хранении наркотиков.

«Предварительно установлено, что подозреваемый приобрел в теневом сегменте сети интернет фальшивые купюры достоинством 5 тысяч рублей. После оплаты товара получил координаты семи тайников с подделками, оборудованных в лесном массиве в пригороде Симферополя. Сбывал же фальшивки на территории Севастополя», – сообщает пресс-служба городского УМВД.

При этом он следовал определенной схеме, чтобы избежать разоблачения: фальшивые банкноты сбывал вечером на улице. Также он при оплате услуг курьерской доставки продуктов питания, оформляя заказ, представлялся разными именами и никогда не называл свой точный адрес проживания.

Задержан он был, когда в очередной раз расплачивался с курьером.

Во время обыска в арендованной им квартире были обнаружены и изъяты портативный компьютер, средства мобильной связи, банковские карты, сим-карты, чеки об оплате курьерской доставки, а также наркотики растительного и синтетического происхождения.

Кроме того, в лесополосе в пригороде Симферополя был обнаружен тайник, из которого задержанный еще не успел забрать фальшивые деньги. В нем находилось восемь банкнот, изготовленные не на предприятии Гознака.

В настоящее время сотрудниками полиции установлена причастность фигуранта к 14 фактам сбыта поддельных купюр. Все они изъяты из оборота.

Расследование продолжается. По решению суда мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, на севастопольцы было заведено уголовное дело за попытку сбыта поддельных денег на общую сумму 350 тыс. рублей.

Ольга Сурикова