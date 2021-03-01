В Севастополе от коронавируса умерли три человека за сутки

Статистика заболеваемости снижается

В Севастополе по состоянию на утро 1 марта зарегистрированы 59 новых случаев заболевания COVID-19. 95 человек выписаны после выздоровления, говорится в оперативной сводке правительства города.

Умерли три человека в возрасте 69 и 70 лет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 12010 человек. В настоящий момент выздоровели 11040 человек, 496 умерло.

Под наблюдением находится 613 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.