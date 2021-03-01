Пансионат «Изумруд» готов принять на реабилитацию пациентов, перенесших COVID в тяжелой форме

Уже выделены деньги

Фонд ОМС выделил средства на реабилитацию людей, перенесших COVID-19 в тяжелой форме. Об этом на оперативном штабе по коронавирусу доложил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

«Пациенты, перенесшие COVID-19 в тяжелой форме, находятся под наблюдением участковых врачей. По показанию участковых врачей будет выдаваться направление на реабилитацию в «Изумруд», – сказал Денисов.

В среднем курс реабилитации рассчитан на 16 дней. Пациенты будет предложена лечебная физкультура, физиотерапия, дыхательная гимнастика.

«Это очень правильно – обеспечивать реабилитацию особенно людей, в возрасте 65+», – отметил губернатор Михаил Развожаев.

Напомним, до этого в пансионате «Изумруд» был введен в эксплуатацию дополнительный корпус, который использовался под обсерватор, а первый оставался в распоряжении девятой горбольницы для лечения людей, у которых заболевание протекало в легкой форме.

Ольга Сурикова