В Севастополе от коронавируса умер 38-летний пациент

Выписано 224 человека за сутки

В Севастополе по состоянию на 30 декабря зарегистрированы 49 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

224 человека выписаны после выздоровления.

Умерли 3 человека в возрасте от 38 до 84 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 52 651 человек.

В настоящий момент выздоровели 49 988 человек, 1 838 умерли.

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 30 декабря сделали прививку от коронавируса 274 147 человек. Второй этап вакцинации прошли 260 504 жителя региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 30 декабря поступило более 339 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.