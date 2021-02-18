В Севастополе от коронавируса умер 36-летний пациент

Растет количество умерших

По состоянию на утро 18 февраля зарегистрированы 78 новых случаев заболевания COVID-19. 54 человека выписаны после выздоровления.

Умерли пять человек в возрасте от 36 до 80 лет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 11293 человека. В настоящий момент выздоровели 10211 человек, 462 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 268 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 30 человек. Заполняемость коечного фонда составляет 41%. Под наблюдением находится 862 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.