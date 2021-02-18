Севастопольцы предлагают «солить огурцы на дорогах»

Коммунальщики не спешат чистить дороги

Севавтодор не спешит очищать дороги города от избытков реагентов, в частности, соли, хотя холода уже отступили. Сами же горожане шутят в соцсетях, что, если «раньше на дорогах можно было выращивать картошку из-за заваленных грязью обочин, то теперь там можно солить огурцы» .

«Большого» снега в городе уже нет почти неделю, а эта «противогололедная» смесь до сих пор не убрана. На дорогах Севастополя заметны лишь редкие работники Севавтодора, неохотно подметающие обочины.

На лицо регресс в жилищно-коммунальной сфере. На протяжении долгих лет улицы убирались с применением специализированной техники – современных вакуумных подметально-уборочных машин, а теперь этим занимаются люди в оранжевых костюмах.

В связи с ухудшением погодных условий и понижением температуры севастопольские коммунальщики высыпают на дороги сотни тонн песчано-солевых смесей, а заготовили еще 2 500 тонны, но при ближайшем рассмотрении на дорогах рассыпана только соль, которую никто не спешит убирать.

Отметим, что соль — отличный природный электролит, усиливающий процесс коррозии автомобиля в десятки раз. Видимо, о севастопольских автомобилистах в Севавтодоре тоже несильно беспокоятся.

Напомним, в Севастополе перед началом похолодания, когда дождь сменялся снегом и вода по дорогам текла ручьем, «Севавтодор» поливал и мыл магистрали двумя машинами подряд.

Андрей Вознесенский