В Севастополе от коронавируса умер 31-летний пациент

Количество заболевших за сутки снизилось до 201 человека

В Севастополе по состоянию на 2 декабря зарегистрирован 201 новый случай заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

175 человек выписаны после выздоровления.

Умерли 9 человек в возрасте от 31 до 81 года.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 49 175 человек.

В настоящий момент выздоровели 44 996 человек, 1 705 умерли.

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 2 декабря сделали прививку от коронавируса 247 182 человека. Второй этап вакцинации прошли 220 077 жителей региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 2 декабря поступило более 304 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.