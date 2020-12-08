В Севастополе продавец магазина зазевалась и лишилась телефона

Но вору тоже не повезло

В Севастополе полицейские задержали подозреваемого в краже смартфона у продавца магазина, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошёл в одном из продуктовых магазинов. Женщина-продавец оставила на несколько минут без присмотра свой телефон, и один из посетителей успел за это время его себе присвоить. И быстро скрыться в неизвестном направлении.

Но воспользоваться своей добычей он не успел. Оперативники Гагаринского района его задержали и изъяли смартфон.

За кражу мужчине светит до двух лет.

Напомним, оперативники Гагаринского райотдела не первый раз уже спасают мобильные телефоны, украденные в магазинах. Недавно 22-летняя обратилась с заявлением о краже мобильного телефона. Она рассказала, что, находясь в овощном ларьке, оставила без присмотра на несколько минут мобильный телефон и больше его не увидела.