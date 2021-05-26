Экс-директор «Пансионаты Севастополя» нанес предприятию ущерб почти в 1,5 млн рублей

«Установлено, что гражданин, будучи директором ГУП «Пансионаты Севастополя», используя свои служебные полномочия в период времени с 01.05.2019 по 26.08.2019 проживал, использовал и распоряжался по своему усмотрению 2-х этажным деревянным коттеджем, расположенном на территории базы отдыха «Любимовка», без осуществления оплаты за услуги проживания», – отметили в ведомстве.

В результате этого предприятию причинен материальный ущерб в сумме 1 млн. 318 тыс. рублей.

Прокуратурой города заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого материального ущерба, который он возместил в полном объеме в ходе судебного рассмотрения дела.

«Приговором суда подсудимому определено наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями на срок 2 года 6 месяцев», – заключили в ведомстве.

Ольга Сурикова