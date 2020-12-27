В Севастополе гендиректор ГУПа поплатился должностью за корпоратив

Уволен глава «Центра эффективного использования собственности города»

Гендиректор ГУП «Центр эффективного использования собственности города» Алексей Вернигора уволен с должности за проведение корпоратива вопреки запрету губернатора Севастополя Михаила Развожаева, сообщает пресс-служба правительства.

Об этом в субботу на заседании Правительства доложила директор Департамента по имущественным и земельным отношениям Оксана Кузнецова.

В пресс-службе отметили, что накануне в социальных сетях появилось видео – сотрудники ГУП «Центр эффективного использования собственности города», несмотря на действующие ограничения по нераспространению COVID, собрались в увеселительном заведении на корпоратив.

Напомним, губернатор Севастополя с 20 декабря в целях нераспространения коронавирусной инфекции в Севастополе запретил все массовые мероприятия, проведение корпоративов, закрыты кинотеатры и театры.

А недавно он рассказал, что ждет предприятия общепита, если они решат проводить корпоративы в новогоднюю ночь.