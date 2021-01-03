«Я хотел подарить тебе весь мир, а ты не захотела взять даже такую малость»: умер Владимир Коренев

Актер родился в Севастополе

Умер народный артист РФ Владимир Коренев, сыгравший роль Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия». Перед смертью он лежал в «красной зоне» с коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его дочь Ирину Кореневу.

Актер театра и кино Владимир Борисович Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе. В 1961 году окончил ГИТИС (мастерская Ольги Андровской и Григория Конского).

Актер играл такие разноплановые роли, как Швондер в «Собачьем сердце» Михаила Булгакова, Илл в «Визите старой дамы» Фридриха Дюрренматта, Воланд в «Мастере и Маргарите» Булгакова, Доктор Зубрицкий в комедии «Дураки» Нила Саймона.

В кино огромный успех и популярность принесла Владимиру Кореневу главная роль в картине «Человек-амфибия» (1962). Его герой был признан главным романтическим образом 1960-х годов.

В 1998 году Владимиру Кореневу было присвоено звание Народного артиста Российской Федерации.

Фото: кадр из фильма «Человек-амфибия»