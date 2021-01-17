В Севастополь пришли снег и морозы

Крещенье на пороге

В Севастополе 17 января целый день будет идти снег, сообщает Крымский гидрометцентр.

В течение дня облачно. Ночью снег, днем небольшой снег. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3…-5°. На дорогах гололедица.

Также сообщается, что в течение суток 17 января в Крыму ожидаются сложные погодные условия: снег, в центральных, южных и восточных районах очень сильный снег; местами метель, гололёдно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица; усиление северо-восточного ветра 20-25 м/с.

В связи с вторжением арктического холодного воздуха с 18 по 20 января в Крыму ожидается аномально-холодная погода со средней суточной температурой воздуха на 7-8° ниже климатической нормы.

Максимальные температуры воздуха составят 5-10° мороза, минимальные 10-15° мороза.

Ночью и утром 18 , 19 и 20 января на ЮБК ожидается сильный мороз -8…-10°.