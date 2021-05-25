Севастопольцам выдают недействительные паспорта

Причина в сбое «московской системы»

Севастопольцы, которые сейчас получают или меняют паспорта. могут оказаться с недействительными документами. В отделе по вопросам миграции МВД о проблеме знают, но процесс выдачи не останавливают.

Жительница Севастополя в мае поменяла паспорт по возрасту в 45 лет и уже у нотариуса при совершении сделки узнала, что у нее недействительный документ.

«Нотариус обнаружила, что паспорт недействителен. Он в федеральной базе МВД как бы светится, он есть, а в юридической базе (нотариальной) ничего сделать нельзя. Он проходит как недействительный», — рассказывает женщина, говорится в сюжете «Первого Севастопольского».

Специалисты паспортного отдела ей пояснили, что причина в сбое «московской системы» и надо подождать. Добавив, что они не единственные, кто оказался в такой ситуации.

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«Нам сказали: а в чём проблема? Живите дальше. Может быть через месяц ситуация поменяется. Мы говорим: как поменяется. У человека недействительный паспорт, она не может сделать ни один юридический документ. А если бы она сейчас летела в аэропорту? А если бы ей необходимо было оформить ребёнку какие-то документы?», – задается вопросом горожанка.

За разъяснениями люди пришли в Управление по вопросам миграции управления МВД России по Севастополь. Однако им ответили, что «сейчас в связи с коронавирусом начальство приёма не ведёт, и ни на какие вопросы они отвечать не будут».

Сколько жителей города попали в такую ситуацию, почему не приостановили выдачу паспортов на время поломки системы, пока не известно. Жительнице города, получившей недействительный документ, удалось только с помощью журналистов оформить временную бумагу.

Ольга Сурикова