В Севастополе мужчина со спущенными штанами расхаживал по детской площадке и территории роддома №1

В Севастополе в суд направлено уголовное дело по обвинению мужчины в преступлении против половой неприкосновенности детей.

По версии следствия, в июле 2022 года, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения на детской площадке по ул. Шелкунова, мужчина совершил акт эксгибиционизма в присутствии двух 10-летних девочек.

Девочки испугались и убежали с площадки. При этом он некоторое время преследовал их, а оставил только после того, как проходящая мимо женщина предупредила, что вызовет полицию.

В тот же день этот мужчина был задержан в обнаженном виде на территории роддома №1, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Для него сразу была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Дело направлено в Севастопольский городской суд для рассмотрения по существу.

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Ольга Сурикова