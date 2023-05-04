В Севастополе мужчина со спущенными штанами расхаживал по детской площадке и территории роддома №1

В Севастополе в суд направлено уголовное дело по обвинению мужчины в преступлении против половой неприкосновенности детей.
По версии следствия, в июле 2022 года, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения на детской площадке по ул. Шелкунова, мужчина совершил акт эксгибиционизма в присутствии двух 10-летних девочек.
Девочки испугались и убежали с площадки. При этом он некоторое время преследовал их, а оставил только после того, как проходящая мимо женщина предупредила, что вызовет полицию.
В тот же день этот мужчина был задержан в обнаженном виде на территории роддома №1, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Для него сразу была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Дело направлено в Севастопольский городской суд для рассмотрения по существу.
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Ольга Сурикова