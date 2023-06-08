Северо-Крымский канал со временем обмелеет — Аксенов

На данный момент уровень воды в Северо-Крымском канале остается без изменений, но власти полуострова ожидают, что он обмелеет. Об этом рассказал сегодня глава Крыма Сергей Аксенов.

«Мы предпринимаем ряд мер, чтобы отток воды уменьшить. В данном случае Крыму ничего не угрожает с точки зрения обеспечения водой, под удар попадает только рисовое хозяйство», — отметил глава республики, добавив, что владельцам рисовых полей возместят убытки.

В дальнейшем планируется установить насосы на реке Днепр и таким образом заполнять канал.

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Ольга Сурикова