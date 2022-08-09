В Севастополе осудят педофила-эксгибициониста

Прокуратура Севастополя направила в Ленинский районный суд обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя 1975 года рождения за действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста.

«По версии следствия, злоумышленник в июне 2022 года в вечернее время на улице вблизи подъезда многоквартирного дома по улице Генерала Хрюкина совершил действия сексуального характера в отношении двух 9-летних девочек. В его мобильном телефоне, изъятом правоохранителями, обнаружены фотографии порнографического характера с изображением детей», — сообщила пресс-служба ведомства.

По результатам расследования, проведенного ГСУ СК по Крыму и Севастополю, прокуратура поддержала ходатайство следователя о заключении мужчины под стражу.

Кроме того, в рамках уголовного дела прокуратурой города предъявлены в суд исковые заявления в интересах малолетних потерпевших о взыскании с обвиняемого компенсации морального вреда на общую сумму 200 тыс. рублей.

Напомним, в Крыму осужден педофил за 54 эпизода в отношении дочки сожительницы.

Дмитрий Островский