Крымчанин убил человека на кладбище

В Армянске мужчина в ходе выяснения отношений забил до смерти товарища на кладбище. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

«Обвиняемый в мае 2022 года, находясь на территории кладбища в Армянске, в ходе конфликта со своим знакомым нанёс ему несколько ударов кулаком в область головы, от чего последний упал и ударился затылочной областью о бетонную поверхность. Затем мужчина несколько раз ударил лежащего на земле потерпевшего ногой в область головы и живота, а также нанёс не менее шести ударов фрагментом пластмассовой трубы с металлической табличкой», – сообщило ведомство.

После случившегося злоумышленник с места происшествия скрылся. Потерпевший умер в больнице.

Теперь 36-летний мужчина предстанет перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Напомним, на кладбище «Кальфа» сбрасывают строительный мусор.

Дмитрий Островский

Фото: wallpaperbetter.com