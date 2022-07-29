Предупреждение об ограничениях работы морского транспорта 29 и 31 июля

Будут запущены автобусы
В Севастопольской бухте сегодня, 29 июля, и в воскресенье, 31 июля, в связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня Военно-Морского Флота, будет временно прекращено движение морского транспорта.
Ограничения будут действовать 29 июля с 9:00 до 12:00, а также 31 июля с 9:00 до 12:00 и с 21:30 до 22:30.
На период перекрытия рейда будет организована работа компенсационных автобусов с отправлением от площади Нахимова и площади Захарова, информирует правительственный портал.
Ольга Сурикова