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Предупреждение об ограничениях работы морского транспорта 29 и 31 июля

29-07-2022
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Будут запущены автобусы

В Севастопольской бухте сегодня, 29 июля, и в воскресенье, 31 июля, в связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня Военно-Морского Флота, будет временно прекращено движение морского транспорта.  

Ограничения будут действовать 29 июля с 9:00 до 12:00, а также 31 июля с 9:00 до 12:00 и с 21:30 до 22:30. 

На период перекрытия рейда будет организована работа компенсационных автобусов с отправлением от площади Нахимова и площади Захарова, информирует правительственный портал.

Ольга Сурикова

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