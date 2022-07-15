В ИнБЮМе заведено уголовное дело за причинение ущерба почти на миллион рублей

Экс-замдиректора пойдет под суд

В Севастополе будут судить бывшего заместителя директора Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского за злоупотребление должностными полномочиями.

По версии следствия, в мае 2020 года между институтом и ИП заключены три контракта на капитальный ремонт потолка помещений ИнБЮМа. В октябре-декабре 2020 года обвиняемый, являясь заместителем директора по административно-хозяйственной части учреждения, выдвинул подрядчикам требования окончить работы до 31.12.2020.

При этом для ускорения сроков работ подрядчики должны были изменить тип устройства потолка и используемых материалов.

«Согласно заключениям экспертов в связи с изменением типа устройства потолка и используемых материалов, а также уменьшением объема работ подрядчикам были необоснованно выплачены денежные средства государственного бюджетного учреждения на общую сумму почти 830 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры города.

В ходе расследования обвиняемый частично возместил причиненный ущерб на сумму 727 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

Напомним, в Севастополе в суд направлено уголовное дело в отношении экс-начальника участка ФГУП «Строительно-монтажное управление-13» ФСИН России. Его обвиняют в растрате 12 млн рублей.

Ольга Сурикова