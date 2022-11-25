В Севастополе осудили на 12 лет педофила за развращение 8-летней девочки

В Севастополе мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы за совершение действий сексуального характера в отношении 8-летней девочки

Установлено, что мужчина в июне-июле 2022 года четыре раза под разными предлогами приглашал к себе в квартиру проживающую по соседству 8-летнюю девочку, угощал сладостями и, пользуясь ее беспомощным состоянием и непониманием сути происходящего, совершал в отношении нее действия сексуального характера.

Девочка рассказала о происходящем родственникам, после чего мать ребенка обратилась в полицию.

Теперь 60-летний мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год.

Ольга Сурикова